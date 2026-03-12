Noch ein Spiel, dann ist die Premieren-Saison der Binder Blaubären TSV Flacht in der Bundesliga zu Ende – Zeit, eine kleine Plus-Minus-Bilanz zu ziehen.
Die Binder Blaubären TSV Flacht stehen vor einer Aufgabe wie ein Mathematiker, der eines der sieben Millenniums-Probleme lösen möchte: Der Bundesliga-Neuling würde die Saison gerne als bester Aufsteiger beenden – doch um den inoffiziellen Titel für sich zu beanspruchen, müssen die Blaubären an diesem Samstag (18 Uhr) beim Dresdner SC zu Bestien mutieren und sportlich über sich hinauswachsen.