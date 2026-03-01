Volleyball Bundesliga: Blaubären aus Flacht gehen bei den Ladies in Black in Aachen unter

Der Volleyball-Bundesligist TSV Flacht hat in Aachen keine Chance und wird sang- und klanglos mit 0:3 abgefertigt. Der Blick geht bereits zum nächsten Samstag gegen Borken.
Die Reise in die alte Kaiserstadt Aachen hat sich aus sportlicher Sicht für die Binder Blaubären TSV Flacht nicht gelohnt: Der Bundesliga-Neuling unterlag dem dreimalige Liga-Dritten (2014, 2018, 2019) nach 61 Spielminuten mit 0:3 (15:25, 21:25, 12:25) und Cheftrainer Manuel Hartmann fasste die Begegnung kurz und knapp zusammen: „Wir hatten zu viel Respekt und es ist uns nicht gelungen, einfache Bälle zu spielen.“