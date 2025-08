Volleyball Bundesliga: Blaubären atmen auf: Sporthalle wird ertüchtigt

Als Michael Kaiser die Entscheidung des Weissacher Gemeinderates erfuhr, war es für den Volleyball-Manager des TSV Flacht in etwa so, als hätten die Blaubären gerade in letzter Sekunde einen sportlichen Abstieg vermeiden. „Wir sind alle sehr erleichtert“, sagte Kaiser, „wir sind sehr dankbar, dass der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit diesen Beschluss gefasst hat.“

Die Heckengäusporthalle wird ertüchtigt, sodass eine Nutzungsänderung erfolgen kann – von einer Sportstätte in eine Versammlungsstätte. Dafür werden verschiedene Umbaumaßnahmen erfolgen und damit können künftig bis zu 500 Sportfans zugelassen werden. „Das ist eine sinnvolle Investition in den Sport“, sagte Michael Kaiser und betonte: „Davon profitieren alle Nutzer und nicht ausschließlich die Volleyballerinnen.“

Viermal war die Heckengäusporthalle in der vergangenen Saison in der Zweiten Liga Pro mit 433 Zuschauern ausverkauft. Foto: Andreas Gorr

Es war im Vorfeld lange um diese Nachrüstung gerungen worden. Sogar eine Petition war in die Wege geleitet worden, um zu verhindern, dass die Heckengäusporthalle II in Weissach ertüchtigt wird, damit künftig mehr Besucher die Spiele der Volleyballerinnen live verfolgen können. Nun ist es amtlich: die Kapazitätserweiterung kommt.

In der kommenden Saison werden die Blaubären in der Bundesliga auflaufen – schon in der abgelaufenen Spielzeit lockten die Sportlerinnen im Schnitt beinahe 400 Besucher pro Heimpartie in die Heckengäusporthalle II, wo die Mannschaft seit der Spielzeit 2023/2024 ihre Heimat gefunden hat. Aufgrund einer Ausnahmegenehmigung waren bislang 433 Zuschauer maximal erlaubt.

Endlich Planungssicherheit: Blaubären-Manager Michael Kaiser (li.) beim Interview Foto: Andreas Gorr

Um die wirtschaftliche Nutzung zu verbessern, wünschte sich der TSV Flacht für seine Frauen-Mannschaft, dass die Halle für bis zu 750 Zuschauer zugelassen werde. Diese Zahl kann auf Grundlage einer kürzlich durchgeführten fachtechnischen Prüfung durch einen Umbau zwar nicht ganz erreicht werden. Wie die Gemeindeverwaltung aber betont hat, seien bis zu 500 Besucher „realisierbar“. Bis dato waren aufgrund der Nutzung als Sportstätte eigentlich nur 200 Zuschauer in der Halle erlaubt, nur aufgrund der zeitlich begrenzten Sondergenehmigung durften bei den Volleyballspielen in der Zweiten Liga Pro mehr Besucher auf die Ränge gelassen werden.

Der Gemeinderat gab dem Vorhaben am Montag vergangener Woche nach kurzer Debatte und bei vier Gegenstimmen grünes Licht: Möglich gemacht werden kann die Erhöhung der Kapazität durch eine formale Nutzungsänderung. Statt als Sportstätte wird die Halle in Zukunft als Versammlungshalle geführt. Da es an eine solche zahlreiche Anforderungen gibt, die die Heckengäusporthalle II bislang noch nicht erfüllt, müssen zuvor entsprechende Umbaumaßnahmen erfolgen: Die Installation einer Lüftungsanlage, eines Brandmelde- und Rauchwarnsystem sowie einer Sicherheitsbeleuchtung – und auch die Flucht- und Rettungswege müssen optimiert werden. Mit knapp 800 000 Euro soll die Ertüchtigung der Halle laut Verwaltung zu Buche schlagen.

Das Team verabschiedet sich nach dem letzten Heimspiel 2024 in der Zweiten Liga Pro von seinen Fans. Foto: Andreas Gorr

Die Entscheidung des Gemeinderats wurde in Weissach mit Spannung erwartet. Im Vorfeld hatte vor allem der TSV Weissach gegen den Plan mobil gemacht. Sogar eine Petition wurde gestartet. Zum einen fürchtete man die Umbauzeit, die zu fehlenden Trainingszeiten führen könnte. Zum anderen sah manche einer in den Plänen eine grundsätzliche Bevorzugung des TSV Flacht und seiner Volleyball-Mannschaft.

Sichtlich Mühe gaben sich Bürgermeister Jens Millow (parteilos) und einige Gemeinderäte insbesondere Letzteres auszuräumen: Gleich mehrfach wurde im Gremium betont, dass man mit der Entscheidung für den Umbau nicht in den TSV Flacht investiere, sondern „in die Zukunft der Halle“. Von der Kapazitätserweiterung würden künftig alle profitieren.

Bundesliga-Start ist am 11. Oktober

Damit steht dem Start der Blaubären in die Bundesliga-Saison am 11. Oktober nichts mehr im Wege. Hätte die Gemeinde nicht in die Umbauten investiert und wäre die Ausnahmegenehmigung abgelaufen, sodass nur noch 200 Zuschauer maximal möglich gewesen wären, hätte der TSV Flacht das Erstliga-Engagement wirtschaftlich kaum stemmen können. Ob die Volleyball-Liga (VBL) eine Maximalkapazität von 200 Fans bei einem Erstligisten akzeptiert hätte, steht auf einem ganz anderen Blatt. „Nun haben wir Planungssicherheit“, sagt Blaubären-Manager Kaiser, „und wir können bei der Ticketvermarktung richtig Gas gegen.“