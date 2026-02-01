Volleyball Bundesliga: Bärenstarke Blaubären aus Flacht holen Heimsieg über VC Wiesbaden

Ungeheurer Jubel in der Bärenhöhle: Bundesliga-Aufsteiger TSV Flacht schlägt den VC Wiesbaden mit 3:1 und feiert den ersten Heimsieg in der deutschen Eliteliga.
Die Bärenhöhle in Weissach bebte am Sonntagabend: Die Binder Blaubären TSV Flacht hatten in der Volleyball-Bundesliga den VC Wiesbaden mit 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:19) besiegt und damit vor ekstatischen Fans den historischen ersten Heimsieg in der höchsten deutschen Spielklasse eingefahren. „Am Anfang war es haarig“, sagte Trainer Manuel Hartmann, „aber wir sind immer besser ins Spielgekommen und haben eine sehr gute Leistung hingelegt.“