Volleyball-Bundesliga: Aus Stuttgart für Deutschland – neue Chancen für Volleyball-Talente

Im Volleyball ist es ähnlich wie in anderen Sportarten: Viele Talente bleiben an der entscheidenden Schwelle auf der Strecke. Das soll sich ändern – dank eines bekannten Partners.

Kim Renkema kennt die Räumlichkeiten bestens – die des Sparda-Event-Centers am Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Bank ist seit Jahren Sponsor bei Allianz MTV Stuttgart, die Niederländerin war Spielerin und Sportdirektorin beim Volleyball-Bundesligisten. Und gemeinsam wurde hier die eine oder andere Feier veranstaltet. Nicht selten ging es dabei darum, einen Titelgewinn zu bejubeln. Am Montagnachmittag war Kim Renkema wieder in diesen Räumen – allerdings: in einer anderen Mission.

Die frühere Nummer fünf des MTV Stuttgart ist mittlerweile Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga. Nicht nur Stuttgart liegt ihr nun am Herzen, sondern ganz Volleyball-Deutschland. Und vor allem: die Nachwuchsförderung. Also nutzte sie ihre guten Kontakte und gewann die Sparda-Bank Baden-Württemberg dafür, sich noch mehr als bisher für die Talententwicklung zu engagieren.

„Begeistert für Volleyball sind wir schon lange“, sagte Martin Buch und verwies neben dem Engagement bei Allianz MTV Stuttgart auch auf den Bundesstützpunkt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Auch der wird von seinem Unternehmen gefördert. Nun betonte der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank aber auch: „Wir haben ein offenes Auge auf Dinge, bei denen man etwas verbessern kann.“

Es ist die vornehme Formulierung für die Problemzonen des Volleyballsports. „Wir haben“, sagte Kim Renkema, „eine hohe Drop-out-Quote.“ Soll heißen: Viele junge Volleyballerinnen und Volleyballer beenden trotz vorhandenen Talents ihre sportliche Karriere, noch bevor sie so richtig begonnen hat.“ Weil es an der Perspektive mangelt oder zu knifflig wird, Ausbildung und Sport unter einen Hut zu bringen. Hier soll nun – mit Hilfe eines deutlich erweiterten Volleyball-Engagements der Sparda-Bank – Abhilfe geschaffen werden.

Erstmals ein Namenssponsor für eine Liga

Das Finanzinstitut engagiert sich erstmals bundesweit für den Volleyball-Nachwuchs, gibt erstmals auch Mittel in den männlichen Bereich und wird zudem Namenssponsor der zweiten Bundesliga Pro der Frauen. Martin Buch versteht sich als „strategischer Partner“ des Volleyballs in Deutschland. Neben der Dekra ist sein Unternehmen nun tatsächlich der größte Förderer dieser Sportart in Deutschland. Auf drei Jahre ist das Engagement zunächst ausgelegt.

Wohin die neuen Mittel fließen? „Am Ende wollen wir den Vereinen helfen“, sagte Kim Renkema. Viel war daher am Montag von der AKE die Rede, von der Ausbildungskostenerstattung. Diese zahlen Vereine der ersten und zweiten Liga an die Ausbildungsclubs der deutschen Talente. Allerdings „fehlt vielen Vereinen das Budget dafür“, weiß Renkema. Weshalb die Clubs es sich zwei- und dreimal überlegen, ob sie nicht doch lieber eine ausländische Spielerin oder einen ausländischen Spieler verpflichten als in ein deutsches Talent zu investieren. Über 300 000 Euro fallen damit jährlich für die Clubs der ersten und zweiten Liga an. Gerade bei diesem Thema soll das Engagement der Sparda-Bank helfen.

Allerdings soll kein falscher Eindruck entstehen: Der neue Geldgeber übernimmt künftig nicht diese Zahlungen, auch steht diese Belohnung für die Ausbildungsarbeit nicht infrage. „Wir brauchen sie weiter auch in dieser Höhe“, versichert Renkema – sonst leide die Qualität der Talentförderung. Allerdings sollen nun gemeinsam Strategien erarbeitet werden, die es den deutschen Vereinen ermöglichen, künftig leichter diese zusätzlichen Summen zu stemmen.

„Wir wollen gemeinsam an den Strukturen arbeiten“, sagt auch Martin Buch, „und dadurch positiven Einfluss nehmen auf die Entwicklung junger Spielerinnen und Spieler.“ Kim Renkema ergänzt: „Jedem Kind, das Volleyballerin oder Volleyballer werden möchte, sollten wir das auch möglich machen.“ Dafür brauche es Partner.

Die Qualität für die Talente soll steigen

Zu den Zielen, die man sich bei der Volleyball-Bundesliga (VBL) gesetzt hat, gehört auch, die Sichtbarkeit des Nachwuchses und deren Geschichten zu erhöhen – unter anderem sind dafür ein Media Day und ein Podcast geplant. Die Nachwuchsleistungszentren sollen zertifiziert und damit für ihre Leistungen belohnt werden. Die Qualität der Talententwicklung sowie der Trainerinnen und Trainer soll steigen. Und mit der Sparda-Bank im Rücken hofft man auf Nachahmer.

Drei weitere Ligen stünden ja noch zur Verfügung für weitere Namenssponsoren, ebenso der DVV-Pokal bei Männern und Frauen. Hier setzt die Sparda-Bank eher auf ihre Rolle als Zugpferd – schließlich versichert Martin Buch, dass bestehende Partnerschaften finanziell nicht leiden werden unter dem neuen Projekt. Auch Allianz MTV Stuttgart bleibt also wichtiger Partner des Unternehmens. Womit weiteren Feiern im Event-Center nichts im Wege steht.