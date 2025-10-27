Lizzy Lobzhanidze ist Mittelblockerin bei Bundesligist TSV Flacht – die junge Frau aus Georgien hat schon viele Länder Europas bereist. Heimat ist für sie dort, wo sie glücklich ist.
Sie hat es gespürt, dass sie irgendwann nach Deutschland zurückkehren würde. Ihr inneres Gefühl hat Elizabeth Irine Lobzhanidze nicht getrogen. Kurz vor Saisonstart wurde sie von den Binder Blaubären verpflichtet. „Ich freue mich, ein Teil des Teams zu sein“, sagt die junge Frau aus Georgien, „ich freue mich auf das, was jetzt hier vor mir liegt.“