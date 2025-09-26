Volleyball-Bundesliga: Aus für den SC Potsdam – der Ärger der Konkurrenz ist groß

Der finanziell angeschlagene Bundesligist SC Potsdam erhält keine Lizenz für die nächste Saison – was auch für die Teams aus Stuttgart und Flacht eine schlechte Nachricht ist.
Die Volleyballerinnen des SC Potsdam befinden sich derzeit in der Türkei. Sie bestreiten dort ein hochkarätig besetztes Turnier, bei dem sie sich auf die in zwei Wochen beginnende Bundesliga-Saison einstimmen wollten. Doch das ist nun hinfällig. Denn seit Donnerstagabend ist klar, dass der schon seit Jahren in finanziellen Schwierigkeiten steckende Verein keine Lizenz mehr erhalten wird – worauf die Konkurrenten mit unüberhörbarem Frust reagieren.