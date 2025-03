Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart startet von Platz zwei in die Play-offs

Stuttgarts Volleyballerinnen treffen in die Play-offs zunächst wieder auf den USC Münster, der am Samstag mit 3:1 besiegt wurde.

Man könnte den Machern der Terminplanung in der Volleyball-Bundesliga fast prophetische Gaben unterstellen: Am letzten Spieltag der Hauptrunde jedenfalls trafen in den vier Duellen exakt die Mannschaften aufeinander, die sich auch in den Play-off-Viertelfinals gegenüberstehen werden. Da die jeweils höher platzierten Teams die Duelle gewannen, änderte sich an der Abschlusstabelle nach der Hauptrunde nichts mehr.

Wie im Vorjahr geht Allianz MTV Stuttgart als Tabellenzweiter in die Play-offs, da sich der SSC Palmberg Schwerin bei den Ladies in Black Aachen keinen Ausrutscher leistete und den Platz an der Sonne verteidigte. Am Ende fehlten den Stuttgarterinnen zwei Zähler auf den Vorjahresfinalisten. „Wichtig für mich ist, dass wir die meisten Siege in der Vorrunde geschafft haben, das zeigt eine gewisse Dominanz“, relativiert Trainer Konstantin Bitter Rang zwei.

Lesen Sie auch

Die fehlenden Zähler macht der Coach an den beiden knappen 3:2-Auswärtssiegen in Aachen und Wiesbaden fest, als sein Team eine 2:0- beziehungsweise 2:1-Satzführung nicht für einen klareren Sieg nutzen konnte. Auch die 0:3-Niederlage in Suhl Ende Januar war so nicht eingeplant. „Das war ein Stück weit der Rotation geschuldet, weil wir sieben Spiele in vier Wochen hatten“, erklärt Bitter. Es sei müßig, darüber zu diskutieren, ob es zu Platz eins gereicht hätte, wenn stets die beste Formation auf dem Feld gestanden wäre. „Mit Blick auf die Belastungen in der Champions League war es sicher so richtig“, betont Trainer Bitter.

Alles in allem sei das Ergebnis nach der Hauptrunde völlig in Ordnung. „Schwerin hat einfach auch eine sehr solide Quali-Runde gespielt, beide Mannschaften sind auf Augenhöhe“, sagt Bitter. Tatsächlich gingen alle drei Partien zwischen Stuttgart und Schwerin über fünf Sätze, wobei Allianz MTV zweimal als Sieger das Feld verließ. Deutlicher ist die Bilanz gegen den Tabellendritten Dresden, den das Bitter-Team dreimal bezwang – in Sachsen sogar ohne Krystal Rivers. „Das bedeutet für die Play-offs zwar gar nichts, aber es gibt ein gutes Gefühl“, sagt Bitter.

Doch zunächst einmal geht es im Play-off-Viertelfinale am Samstag (19 Uhr) erneut gegen den USC Münster, der bei der 1:3-Niederlage im letzten Hauptrundenspiel in der Scharrena eine starke Leistung zeigte. Spiel zwei steht am 29. März (19.30 Uhr) in Münster an, ein eventuell notwendiges drittes am 2. April (19 Uhr) wieder in der Scharrena.