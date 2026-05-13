Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart holt Diagonalangreiferin aus den USA

Allianz MTV Stuttgart schließt eine weitere Lücke im Kader für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga. Die neue Diagonalangreiferin kommt aus den USA.

Mit Volleyballerinnen aus den USA hat man bei Allianz MTV Stuttgart ja oft gute Erfahrungen gemacht. Erinnert sei an Paige Tapp, Molly McCage, Simone Lee – und natürlich: an Krystal Rivers. Kein Wunder, dass auch bei der Kaderplanung für die Saison 2026/2027 der Blick über den Atlantik ging. So war bereits kurz nach dem Ende der vergangenen Spielzeit klar, dass Alexandra Hadrych nach Stuttgart kommen wird. Und die Außenangreiferin bekommt weitere amerikanische Gesellschaft.

Unsere Empfehlung für Sie Volleyball Das sind die ersten drei Neuzugänge von Allianz MTV Stuttgart Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart wird für die nächste Saison vier Spielerinnen holen – die ersten drei Namen stehen nach Informationen unserer Zeitung fest. Wie der Club am Mittwoch bekanntgab, wechselt Jordan Iliff (23) zu Allianz MTV Stuttgart und besetzt die noch offene Position im Diagonalangriff. Die 1,88 große Volleyballerin spielte von 2021 an an der University of Missouri, zuletzt absolvierte sie eine Saison in Puerto Rico. Nun freut sie sich auf die Spiele in der Scharrena.

„Allianz MTV Stuttgart ist ein Club mit großen Ambitionen und einer tollen Fanbase. Ich habe viel Positives über den Verein, die Fans und die Bundesliga gehört“, sagt sie und betont: „Für mich ist das die perfekte Gelegenheit mich weiterzuentwickeln.“ Konstantin Bitter, der Stuttgarter Chefcoach und Kaderplaner, ergänzt: „Jordan verfügt über einen guten Angriff und einen sehr wettbewerbsorientierten Charakter. Sie übernimmt Verantwortung in wichtigen Situationen und passt mit ihrer Mentalität hervorragend zu unserer Philosophie.“

Im Diagonalangriff bildet Jordan Iliff künftig ein Duo mit Lydia Grote. Neu in Stuttgart sind neben den beiden US-Amerikanerinnen Karolina Fricova (Außenangriff) und Luisa van Clewe (Mittelblock). Der Kader dürfte damit komplett sein.