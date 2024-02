Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV macht den Trainer glücklich

1 MTV-Trainer Konstantin Bitter ist „überaus glücklich“ mit der Leistung in Suhl. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart gewinnt zum Auftakt der Zwischenrunde beim VfB Suhl glatt mit 3:0. Trainer Konstantin Bitter ist zufrieden.











Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind hohe Belastungen gewohnt. Die Spielerinnen der Nationalmannschaft waren erst drei Tage vor Saisonbeginn zum Team gestoßen, und schon seit Oktober sind für die Mannschaft englische Wochen mit Spielen in Bundesliga, Pokal und Champions League die Regel. Selbst über die Weihnachtsfeiertage und Silvester gab es nicht mehr als drei Tage am Stück frei. Nach sieben Partien im Januar war die Begegnung am Samstagabend in der Wolfsgrube in Suhl die vierte in zehn Tagen im Februar, zwei davon auswärts.