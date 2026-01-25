Volleyball-Bundesliga: Allianz gewinnt Spitzenspiel

Die Stuttgarter Volleyballerinnen setzen sich nach knapp zwei Stunden beim Dresdner SC mit 3:1 durch – und feiern den 14. Erfolg im 14. Saisonspiel.

Nach vier Heimsiegen gegen die Spitzenteams in Liga und Pokal haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart auch die erste hohe Auswärtshürde in der Bundesliga mit Bravour überwunden. Die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter setzte sich am Samstagabend beim Tabellenvierten Dresdner SC nach 110-minütiger Spielzeit mit 3:1 (23:25, 25:23, 25:19, 25:22) durch und feierte damit im 14. Saisonspiel den 14. Erfolg.

„Am Anfang haben wir uns etwas schwergetan, uns dann aber Schritt für Schritt in diese Partie reingearbeitet“, sagte der Stuttgarter Trainer Konstantin Bitter nach der Partie.

Trotz deutlicher Führung bis Mitte des ersten Durchgangs musste Allianz MTV diesen nach 26 Minuten abgeben, da dem Team einige Fehler zu viel unterliefen und Dresden besser in die Partie fand. Es war der erst zweite Satzverlust in dieser Saison, den ersten hatte es in Münster gegeben. In den folgenden beiden Sätzen agierte Allianz MTV dann aber immer stabiler und konnte sich kurz vor der Schlussphase ein wenig absetzen. „Der Schlüssel für unseren Sieg war letztendlich, dass wir besser aufgeschlagen und aus unseren Angriffen besser gepunktet haben“, erklärte Bitter.

Hohes Risiko

Beide Teams gingen bei den Aufschlägen hohes Risiko, Stuttgart hatte aber am Ende die deutlich bessere Quote. Dresden unterliefen 14 Aufschlagfehler, Stuttgart elf. Demgegenüber gelangen dem Bitter-Team aber neun Asse, während die Sächsinnen nur vier Mal direkt mit dem Aufschlag punkten konnten. Als besonders starke Aufschlägerin erwies sich in dem Spiel Anna Koulberg, die nach ihren Einwechslungen Mitte der Sätze jeweils für die vorentscheidende Führung sorgte.

Überragend agierte zudem wieder einmal Mittelblockerin Lucia Varela, die nun schon zum insgesamt siebten Mal in dieser Saison zur wertvollsten Spielerin gewählt wurde: Der ausgezeichneten Akteurin gelangen fünf Asse und acht Blockpunkte. Ihre insgesamt 16 Zähler wurden nur noch von der extrem durchschlagskräftigen Diagonalangreiferin Lydia Grote (20) übertroffen.