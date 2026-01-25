Volleyball-Bundesliga: Allianz gewinnt Spitzenspiel

Die Stuttgarter Volleyballerinnen setzen sich nach knapp zwei Stunden beim Dresdner SC mit 3:1 durch – und feiern den 14. Erfolg im 14. Saisonspiel.
Nach vier Heimsiegen gegen die Spitzenteams in Liga und Pokal haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart auch die erste hohe Auswärtshürde in der Bundesliga mit Bravour überwunden. Die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter setzte sich am Samstagabend beim Tabellenvierten Dresdner SC nach 110-minütiger Spielzeit mit 3:1 (23:25, 25:23, 25:19, 25:22) durch und feierte damit im 14. Saisonspiel den 14. Erfolg.