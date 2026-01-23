Immer mehr Zuschauer wollen Bundesligist Barock Volleys in Ludwigsburg sehen. Auch Liga-Geschäftsführerin Kim Renkema ist begeistert von der Entwicklung. Wird eine Halle bald zu klein?
Kim Renkema weiß, wie es sich anfühlt, mit einem Verein einen erfolgreichen Weg zu gehen. Zwölf Jahre lang war die 38-Jährige das Gesicht des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart und feierte zahlreiche Erfolge – zunächst als Spielerin, dann als Sportdirektorin. Seit vergangenem Mai ist sie Geschäftsführerin der Volleyball Bundesliga (VBL) und zuständig für die Bereiche Sport, Marketing, Vertrieb und Events.