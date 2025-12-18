Volleyball Binder Blaubären: Leonie Büdenbender und eine Liebe auf den zweiten Blick

Die Binder Blaubären treten bei Mitaufsteiger Volleys Borken an und hoffen auf den zweiten Saisonsieg. Die neue Libera des TSV Flacht hat ihre Leidenszeit hinter sich gelassen.
Den 30. September 2023 wird Leonie Büdenbender wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang in trauriger Erinnerung mit sich tragen. Die Binder Blaubären des TSV Flacht schlugen in ihrem ersten Auftritt auf der Profibühne in der Zweiten Liga Pro Bayer Leverkusen fast schon sensationell mit 3:1 – doch die Außenangreiferin erlebte diesen Triumph mit Tränen in den Augen. Die damals 19-Jährige hatte sich im dritten Satz einen Kreuzbandriss zugezogen. Eine persönliche Katastrophe.