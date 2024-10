Volleyball beim MTV Allianz Stuttgart: Trainer Konstantin Bitter verlängert bis 2027

Er hat in der Vorsaison mit dem Team sämtliche nationalen Titel geholt – jetzt verlängert Cheftrainer Konstantin Bitter beim Volleyball-Bundesligisten MTV Allianz Stuttgart bis 2027. „Er passt perfekt zu uns“, sagt Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema.

Der amtierende Triplesieger Allianz MTV Stuttgart hat die Weichen für die Zukunft gestellt: Der Trainer Konstantin Bitter verlängert seinen Vertrag bei den Volleyball-Frauen vorzeitig um zwei Jahre und schafft somit Planungssicherheit für die kommenden Jahre. „In Stuttgart bin ich am richtigen Platz“, sagt Bitter.

Zur Saison 2023/2024 übernahm der Deutsch-Schweizer das Ruder als Cheftrainer von Allianz MTV Stuttgart. Was folgte, war eine Saison der Superlative mit dem Gewinn des Supercups, des DVV-Pokals und der deutschen Meisterschaft im April 2024. Somit konnte Bitter mit seinem Team in seiner ersten Saison in der Hauptverantwortung direkt das nationale Triple gewinnen – und zusätzlich noch ins Viertelfinale der CEV Champions League Volley vorstoßen.

Nun verlängert der Volleyball-Bundesligist mit dem 34-jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis 2027. „Das Umfeld in Stuttgart, von der Geschäftsführung, dem Team und Staff über die ehrenamtlichen Helfer bis zum Hallenwart machen es zu einer täglichen Freude, hier zu arbeiten und sich als Teil von etwas ganz Großem zu fühlen“, sagt Bitter.

Auch die Sportdirektorin ist zufrieden, dass der Erfolgstrainer mindestens bis 2027 bleibt: „Die Frage für uns war nicht, ob wir mit Konstantin verlängern werden, sondern lediglich, wann“, sagt Kim Oszvald-Renkema: „Er hat in der vergangenen Saison alle Titel geholt, die es national zu gewinnen gibt. Konstantin macht eine herausragende Arbeit, passt perfekt zu Allianz MTV Stuttgart.“