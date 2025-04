Volleyball-Aufstiegsspiele zur 3. Liga: TSV Georgii Allianz: „Uralt-Knacker“ wollen’s noch mal wissen

1 Der 46-jährige Frank Rüdinger baggerte für den TSV Georgii Allianz bereits in der zweiten und dritten Liga. Nun bald wieder in der dritten? Foto: Archiv imago/Eibner

Die Volleyballer des TSV Georgii Allianz peilen nach Platz zwei in der Regionalliga die dritte Liga an. Die Aufstiegsspiele sind am Wochenende gegen Darmstadt.











Es war gleichzeitig ein trauriger und freudiger Moment an jenem 29. März, als Dominik Nuguspanov den entscheidenden Punkt zum 3:0-Sieg der Volleyballer des TSV Georgii Allianz im finalen Saisonspiel der Regionalliga Süd gegen die TG Bad Waldsee erzielte. Nuguspanovs erfolgreicher Abschluss bedeutete „den allerletzten Punkt in unserer geliebten Ali-Halle“, sagt der Spieler und Teamorganisator Frank Rüdinger wehmütig – danach rückte nämlich die Abrissbirne an. Der Zähler sicherte den Vaihingern aber auch die Vizemeisterschaft und die Teilnahmeberechtigung an den Aufstiegsspielen zur dritten Liga. Diese beginnen am Freitag beim Südwest-Zweiten DSW Darmstadt, das Rückspiel findet am Sonntag (15 Uhr) in der Sporthalle des Fanny-Leicht-Gymnasiums statt.