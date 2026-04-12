Volleyball – 3. Liga: Pleite, Nervenflattern, Jubel – ASV Botnang ist Meister

Die Drittliga-Volleyballer verlieren ihr finales Saisonspiel bei der SSG Langen mit 3:1, profitieren aber vom Ausrutscher des Verfolgers FT 1844 Freiburg II.
Puh! Das ging ja gerade noch mal gut. Die Volleyballer des ASV Botnang traten am Samstagabend bei der abstiegsbedrohten SSG Langen in Hessen an, um durch einen Sieg den Titel in der dritten Liga fix zu machen. Die Rechnung machte das Team aber ohne den Gastgeber. Dieser versuchte am finalen Spieltag seine letzte theoretische Chance auf den Klassenverbleib zu nutzen und siegte mit 3:0 (25:23, 25:19, 27:25). Dennoch 20 Minuten nach der Partie Jubel auf der aktuellen Verlierer-Seite, Frustration auf der Gewinnerseite. Der hartnäckigsten Kontrahent des Teams aus dem Stuttgarter Westen, die FT 1844 Freiburg II, unterlag beim Tabellenvierten TV Waldgirmes mit 1:3 und somit gelang dem ASV doch noch der Titelgewinn. Langens Konkurrenz punktete indes auch, sodass die Hessen doch abgestiegen sind.