Volleyball-3. Liga: ASV Botnang: Zweite Liga – ein herausforderndes Thema

Was die Drittliga-Volleyballer des ASV Botnang in den vergangenen Spielzeiten auf dem Parkett gezeigt haben, hätte aus sportlicher Sicht zum Aufstieg in die zweite Bundesliga ausgereicht. Doch strukturell sah sich der Verein ab und an nicht in der Lage, die nächst höhere Liga stemmen zu können. In der aktuellen Runde ist die Mannschaft um Trainer Marc-Oliver Mestmacher wieder bei der Musik, rangiert aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und hat dieses Mal die Unterlagen zur Vorlizenzierung fristgerecht zum 1. Februar bei der Liga eingereicht. Der Schritt ist erforderlich, um sich die Chance zum Gang nach oben offen zu halten.