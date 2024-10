Volleyball-3. Liga: ASV Botnang: Klärungsbedarf in Sachen Zielsetzung

1 Jascha Hommel (rechts) ist nach einer längeren Leidenszeit wieder einsatzbereit für den ASV Botnang. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Bei den Männern des ASV Botnang ist nach einer schwierigen Suche nun der bisherige Co-Trainer der neue Chef. Zudem gibt es einen neuen Kapitän und geht das Team verhalten optimistisch in die Saison. Am Samstag ist Auftakt gegen den Angstgegner Blankenloch.











Die Sache erwies sich als schwierig, ganz schwierig. Konkret: einen Nachfolger für den Trainer Frank Schau zu finden. Drei Jahre lang leitete dieser das Drittliga-Männerteam des ASV Botnang an, nach der vergangenen Runde war Schluss. Er wurde zum zweiten Mal Vater und habe deshalb nicht mehr die Zeit, vier- bis fünfmal pro Woche in der Halle zu stehen, begründet Schau seine Entscheidung. Die Suche nach einem Nachfolger begann, zog sich hin und endete letztlich sozusagen vor der eigenen Haustür. Schaus bisheriger Co-Trainer Marc-Oliver Mestmacher wurde zum Chefanleiter befördert. Er steht an diesem Samstag (19 Uhr) in der Auftaktpartie bei der TSG Blankenloch nun alleinverantwortlich an der Seitenlinie.