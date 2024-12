Voller Terminkalender: Königin Camilla und König Charles lauschen Weihnachtssongs im Palast

1 König Charles III. und Königin Camilla am Mittwochabend im Buckingham-Palast. Foto: Yui Mok/PA Photos

König Charles III. und Königin Camilla haben am Mittwochabend einen Chor im Palast begrüßt, der für Weihnachtsstimmung sorgte. Für Camilla war es bereits der zweite Termin des Tages - offenbar mit etwas Stress verbunden.











Königin Camilla (77) scheint nach ihrer Lungenentzündung wieder vollends genesen und stürzt sich in die Arbeit: Am Mittwoch nahm die 77-Jährige gleich zwei Termine hintereinander wahr - und hatte nicht mal Zeit für einen Outfitwechsel. Am Mittwochabend (11. Dezember) begrüßten Camilla und Ehemann König Charles III. (76) die Sängerinnen eines Chors von Militärehefrauen im Musikzimmer des Buckingham-Palasts und lauschten unter anderem einer Performance eines eigens für den Geburtstag des Monarchen im November geschriebenen Liedes mit dem Titel "November Sunday".