Volle Straße in Baden-Württemberg: Staus ohne Ende – Urlauber aus neun Bundesländern unterwegs

1 Wer am Wochenende mit dem Auto durch Baden-Württemberg fahren will, sollte vor allem auf den Autobahnen mehr Zeit einplanen. Foto: dpa/Marijan Murat

Viele Urlauber aus anderen Bundesländern fahren quer durch Baden-Württemberg in den Sommerurlaub. Auf welchen Strecken droht nun besonders dichter Verkehr?











Ferienstart in NRW, Urlaubszeit in vielen Bundesländern und volle Straßen im Süden: Wer am Wochenende mit dem Auto durch Baden-Württemberg fahren will, sollte vor allem auf den Autobahnen mehr Zeit einplanen – oder direkt auf ruhigere Reisetage ausweichen. Besonders rund um die gesperrte Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim auf der A6 droht laut Innenministerium Stau.