"Schwierige Entscheidung getroffen" Spielentwickler Neil Druckmann verlässt "The Last of Us"

Die Fortsetzung der Videospielverfilmung "The Last of Us" wird bereits heiß erwartet. Jetzt sorgt eine Nachricht für Unruhe: Spielentwickler Neil Druckmann verlässt das Set der Emmy-gekrönten Endzeit-Serie.