Volle Kanne: Das Rezept von heute (29.01.)
1
Logo: "Volle Kanne - Service täglich" Foto: © ZDF/Cape Rock

Hier finden Sie das Rezept aus der heutigen Folge von "Volle Kanne" zum Nachkochen.

Lauch-Quiche mit Bergkäse und Walnuss-Thymian-Crunch

Zutaten (für 6 Portionen)

  • Quiche-Teig: 250 g Weizenmehl Type 405, 125 g kalte Butter (gewürfelt), 1 Ei, Salz, getrocknete Hülsenfrüchte zum Blindbacken
  • Füllung: 3 Stangen Lauch, 1 Zwiebel, 1 TL Kümmel, 3 Eier, 200 g saure Sahne, 85 g Bergkäse, Muskatnuss, Salz, Pfeffer
  • Walnuss-Thymian-Crunch: 50 g Walnusskerne, 4 Zweige Thymian, 1 Apfel (Granny Smith), 1 EL Olivenöl, 1 EL weißer Balsamico, 1 EL Butter, Salz

Zubereitung

  1. Butter, Ei, Mehl und Salz zu einem glatten Mürbeteig verkneten, zu einer Kugel formen und mindestens 20 Minuten abgedeckt ruhen lassen.
  2. Teig auf bemehlter Fläche ausrollen, in eine gefettete Tarteform legen, Rand andrücken und Boden mehrfach einstechen. Mit Backpapier und Hülsenfrüchten beschweren und bei 180 °C etwa 20 Minuten blindbacken.
  3. Lauch putzen und in feine Streifen schneiden. Zwiebel fein würfeln. Beides in etwas Öl andünsten, mit Salz, Pfeffer, Kümmel und Muskat würzen und abkühlen lassen.
  4. Eier mit saurer Sahne und Bergkäse verquirlen, leicht würzen und mit der Lauchmischung vermengen.
  5. Blindgebackenen Teig aus dem Ofen nehmen, Papier und Hülsenfrüchte entfernen, Füllung darauf verteilen und weitere 10–15 Minuten backen, bis sie gestockt ist.
  6. Für den Crunch Apfel in feine Stifte schneiden. Walnüsse in Öl anrösten, Apfel, Butter, Thymian und einen Schuss weißen Balsamico zugeben, kurz durchschwenken und leicht salzen.
  7. Quiche kurz ruhen lassen, in Stücke schneiden, mit Walnuss-Thymian-Crunch toppen und servieren.

Nährwerte pro Portion: 575 kcal – 40 g Fett – 17 g Eiweiß – 38 g Kohlenhydrate

 

Dieses Gericht ist vegetarisch.

 