Volle Kanne: Das Rezept von heute (29.01.)

Ab 15. Mai auf Netflix "Haus des Geldes"-Ableger "Berlin": Langer Trailer zu Staffel zwei

Meisterdieb Berlin und seine Crew kehren auf die Netflix-Bildschirme zurück. Zur zweiten Staffel des "Haus des Geldes"-Ablegers mit dem Titel "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" ist jetzt ein langer Trailer erschienen.