Volle Kanne: Das Rezept von heute (29.01.)

Hier finden Sie das Rezept aus der heutigen Folge von "Volle Kanne" zum Nachkochen.
Lauch-Quiche mit Bergkäse und Walnuss-Thymian-Crunch
Zutaten (für 6 Portionen)
- Quiche-Teig: 250 g Weizenmehl Type 405, 125 g kalte Butter (gewürfelt), 1 Ei, Salz, getrocknete Hülsenfrüchte zum Blindbacken
- Füllung: 3 Stangen Lauch, 1 Zwiebel, 1 TL Kümmel, 3 Eier, 200 g saure Sahne, 85 g Bergkäse, Muskatnuss, Salz, Pfeffer
- Walnuss-Thymian-Crunch: 50 g Walnusskerne, 4 Zweige Thymian, 1 Apfel (Granny Smith), 1 EL Olivenöl, 1 EL weißer Balsamico, 1 EL Butter, Salz
Zubereitung
- Butter, Ei, Mehl und Salz zu einem glatten Mürbeteig verkneten, zu einer Kugel formen und mindestens 20 Minuten abgedeckt ruhen lassen.
- Teig auf bemehlter Fläche ausrollen, in eine gefettete Tarteform legen, Rand andrücken und Boden mehrfach einstechen. Mit Backpapier und Hülsenfrüchten beschweren und bei 180 °C etwa 20 Minuten blindbacken.
- Lauch putzen und in feine Streifen schneiden. Zwiebel fein würfeln. Beides in etwas Öl andünsten, mit Salz, Pfeffer, Kümmel und Muskat würzen und abkühlen lassen.
- Eier mit saurer Sahne und Bergkäse verquirlen, leicht würzen und mit der Lauchmischung vermengen.
- Blindgebackenen Teig aus dem Ofen nehmen, Papier und Hülsenfrüchte entfernen, Füllung darauf verteilen und weitere 10–15 Minuten backen, bis sie gestockt ist.
- Für den Crunch Apfel in feine Stifte schneiden. Walnüsse in Öl anrösten, Apfel, Butter, Thymian und einen Schuss weißen Balsamico zugeben, kurz durchschwenken und leicht salzen.
- Quiche kurz ruhen lassen, in Stücke schneiden, mit Walnuss-Thymian-Crunch toppen und servieren.
Nährwerte pro Portion: 575 kcal – 40 g Fett – 17 g Eiweiß – 38 g Kohlenhydrate