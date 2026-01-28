Volle Kanne: Das Rezept von heute (28.01.)

Hier finden Sie das Rezept aus der heutigen Folge von "Volle Kanne" zum Nachkochen.
Buttermilch-Plinsen mit Gewürzmandarinen
Zutaten (für 4 Portionen)
- Plinsen: 250 g Mehl, 500 ml Buttermilch, 3 Eier, 50 g Zucker, 1 TL Natron, Butter oder Öl zum Ausbacken, Salz
- Gewürzmandarinen: 8 Mandarinen, 80 g Zucker, 120 ml frisch gepresster Mandarinensaft, 200 ml Mandarinensaft (100%), 1 Vanilleschote, 3 Sternanis, 2 Nelken, 6–7 Kardamomkapseln, 1 Stück Ingwer, 1 TL Speisestärke
- Optional: 200 g Schlagsahne (geschlagen), 1 Bund Minze
Zubereitung (ca. 60 Minuten)
- Teig anrühren: Mehl, Eier, eine Prise Salz, Zucker und Natron in eine große Schüssel geben und kurz vermengen. Buttermilch dazugießen, alles glatt rühren und quellen lassen.
- Mandarinen vorbereiten: Vier Mandarinen schälen und das weiße Albedo entfernen. Das klappt leichter, wenn die geschälten Mandarinen ein paar Minuten in warmem Wasser liegen. Die übrigen Mandarinen auspressen.
- Sud kochen: Zucker in einem kleinen Topf gleichmäßig verteilen und bei mittlerer Hitze zu hellem Karamell schmelzen lassen. Mandarinenabrieb, Sternanis, Nelken und Kardamom hinzufügen.
- Aromen dazugeben: Vanilleschote auskratzen, Mark und Schote in den Topf geben. Ingwer schälen und hineinreiben.
- Ablöschen: Sobald das Karamell bernsteinfarben ist, mit frisch gepresstem Mandarinensaft ablöschen und rühren, bis sich das Karamell gelöst hat. Mit Mandarinensaft (100%) auffüllen und bei milder Hitze etwa 5 Minuten offen köcheln lassen.
- Andicken: Speisestärke mit 1 EL kaltem Saft oder Wasser anrühren und in den heißen Sud geben. Kurz aufkochen lassen, bis er leicht bindet.
- Mandarinen ziehen lassen: Die vorbereiteten Mandarinen in eine hitzebeständige Schüssel geben und mit dem warmen Sud übergießen. Nach ca. 10 Minuten Ruhezeit sind sie warm servierbereit – besonders aromatisch werden sie, wenn sie über Nacht im Sud ziehen.
- Plinsen ausbacken: Aus dem Teig in Butter oder Öl nach und nach Plinsen in einer Pfanne goldbraun ausbacken.
- Servieren: Plinsen auf Tellern anrichten, je eine Mandarine mit etwas Sud dazugeben. Optional mit geschlagener Sahne und Minze garnieren und sofort servieren.