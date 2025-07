In der heutigen Folge von "Volle Kanne" gibt es einen Gorgonzola-Burger mit Brombeersauce. So bereiten Sie den Burger zu Hause zu:

Zutaten für den Gorgonzola-Burger mit Brombeersauce

Sauce

1-2 rote Zwiebeln

Öl zum Braten

2 Zehen Knoblauch

1 daumengroßes Stück Ingwer

2-3 Chilischoten

50-100 g brauner Zucker

½ säuerlicher Apfel

Prise Salz

100 ml Himbeeressig, alternativ ein anderer (Obst-) Essig

200 g Brombeeren, TK oder frisch

Zimt, gemahlen

Kardamom, gemahlen

½ Orange, unbehandelt

Patty

750-1000 g Rinderhackfleisch

Cayennepfeffer

Zwiebelpulver

Knoblauchpulver

Salz, Pfeffer

½ TL Worcestershiresauce

Salat

1 EL Senf

1 TL Honig

1 Zehe Knoblauch

½ Orange, unbehandelt

Salz, Pfeffer

1 EL ml Himbeeressig

2 EL ml natives Olivenöl

200 g Rucola

1-2 EL Walnüsse

100 g frische Brombeeren

1 Schalotte

½ säuerlicher Apfel

Sowie

4 Brioche-Burgerbrötchen

Öl zum Braten

50-100 g Gorgonzola

Brombeer-Sauce kochen

Zwiebel in Ringe schneiden und in etwas Öl glasig anbraten. Danach frisch geriebenen Knoblauch und Ingwer dazugeben. Eine Chilischote in feine Ringe schneiden und mit in die Pfanne geben. Nun Zucker einstreuen und karamellisieren lassen. Einen Apfel würfeln, hinzufügen, leicht salzen und mit einem Schuss Essig ablöschen. Jetzt Brombeeren in den Topf geben und mit Zimt, Kardamom sowie etwas frisch abgeriebener Orangenschale würzen. Auf kleiner Flamme köcheln lassen, bis die Brombeeren zerfallen und die Sauce sämig wird.

Pattys zubereiten

Hackfleisch mit Cayennepfeffer, Zwiebel- und Knoblauchpulver, Salz, Pfeffer und einem Schuss Worcestersauce gründlich verkneten, bis es bindet. Mit angefeuchteten Händen oder einer Burgerpresse acht gleich große Pattys formen.

Salat mit Honig-Senf-Dressing

Für das Dressing Senf, Honig, frisch geriebenen Knoblauch und Orangenschale, etwas Orangensaft, Essig, Öl sowie Salz und Pfeffer verrühren. Rucola in eine Schüssel geben, eine Schalotte in feine Ringe schneiden und zusammen mit grob gehackten Walnüssen, frischen Brombeeren und dünn gehobeltem Apfel dazugeben. Alles mit dem Dressing mischen.

Burger bauen

Burgerbrötchen halbieren und in der Pfanne anrösten. Danach die Pattys scharf anbraten. Gegen Ende der Bratzeit Gorgonzola-Scheiben darauflegen und leicht anschmelzen lassen. Brötchenunterseite mit Brombeer-Sauce bestreichen, Rucola-Salat daraufgeben, dann das Patty mit Gorgonzola auflegen. Deckel drauf – fertig.

Nährwerte pro Portion:

840 kcal | 41 g Fett | 50 g Eiweiß | 64 g Kohlenhydrate