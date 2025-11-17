Volle Kanne: Das Rezept von heute (17.11.)

Fünfte Folge "Wer stiehlt mir die Show?" Joko Winterscheidt holt sich Sendung von Olli Schulz zurück

Zwischen Kiez-Größen und Gaming-Gags: Olli Schulz hatte sich für seine Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" einiges einfallen lassen. Am Ende musste er sich jedoch Joko Winterscheidt geschlagen geben, der in der nächsten Ausgabe das Staffel-Finale moderieren kann.