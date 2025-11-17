Volle Kanne: Das Rezept von heute (17.11.)

Volle Kanne am Montag, 17. November 2025 Das Rezept von heute zum Nachkochen Lukas Böhl 17.11.2025 - 08:32 Uhr 1 Hier ist das Rezept aus der heutigen Sendung. Foto: ZDF und Cape Rock Hier finden Sie das Rezept aus der heutigen Folge von "Volle Kanne" zum Nachkochen. Link kopiert Piri Piri Hähnchen auf cremiger Polenta von Mario Kotaska Zutaten (für 4 Portionen) Piri Piri-Hähnchen: 4 Maishähnchenkeulen, 1 rote Chilischote, ½ rote Paprika, 2 Knoblauchzehen, 1 Zwiebel (grob gewürfelt), 1 unbehandelte Zitrone, 1 EL Tomatenmark, Paprikapulver edelsüß, Oregano getrocknet, 2 EL Olivenöl, Salz Polenta: 500 ml Gemüsebrühe, 300 ml Milch, 2 Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer, 200 g Instant-Polentagrieß (fein), 10 g Butter, 30 g Parmesan (frisch gerieben) Limetten-Coleslaw: 200 g Spitzkohl, 1 Karotte, 2 EL Mayonnaise, 2 EL Crème fraîche, 3 EL heller Balsamico, Zucker, 1 unbehandelte Limette, Ingwer, Salz, Pfeffer Sowie: 30 g geröstete und gesalzene Maiskörner (optional) Zubereitung Piri Piri-Hähnchen: Chili, Paprika, Knoblauch, Zwiebel, Zitronensaft und -abrieb, Tomatenmark, Paprikapulver, Oregano, Olivenöl und Salz zu einer glatten Paste mixen. Hähnchenkeulen gründlich einreiben und abgedeckt mindestens 30 Minuten (besser über Nacht) im Kühlschrank marinieren. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und bei 180 °C ca. 30 Minuten backen. Polenta: Gemüsebrühe, Milch und Lorbeerblätter aufkochen. Mit Salz und Pfeffer würzen, Polentagrieß unter Rühren einrieseln lassen. Lorbeer entfernen. Unter Rühren kurz aufkochen und ca. 10 Minuten auf kleiner Hitze quellen lassen. Butter und Parmesan einrühren und nochmals kurz quellen lassen. Coleslaw: Spitzkohl in feine Streifen schneiden, Karotte hobeln. Limettenabrieb, Limettensaft, Balsamico, Mayonnaise, Crème fraîche, geriebenen Ingwer und eine Prise Zucker verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und über Kohl und Karotte geben. Vermengen. Anrichten: Polenta auf Teller streichen, Hähnchenkeulen darauf drapieren und mit gerösteten Maiskörnern toppen. Coleslaw separat servieren. Nährwerte pro Portion: 795 kcal – 44 g Fett – 44 g Eiweiß – 55 g Kohlenhydrate Dieses Gericht ist glutenfrei.