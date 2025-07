In der heutigen Sendung wird Burrata-Mafaldine mit Bohnen und Tomaten gekocht. Nachfolgend finden Sie noch einmal alle Schritte, um das Rezept selbst zuzubereiten.

Burrata-Mafaldine mit Bohnen und Tomaten

Zutaten (für vier Portionen):

Tomatensauce

1 Zwiebel

½ Knolle Knoblauch

600 g Tomaten

Salz, Pfeffer

Zucker

1-2 EL raffiniertes Olivenöl

Thymian

Bohnenkraut

Oregano

1-2 EL dunkler Balsamico-Essig

Sowie

300 g grüne Bohnen, z.B. Buschbohnen

Bohnenkraut

200 g gelbe Kirschtomaten

2 TL Pinienkerne, geröstet

4 Kugeln Burrata

1 EL natives Olivenöl

Pfeffer

Basilikum

400 g Mafaldine, alternativ Pasta nach Wahl

Tomatensauce und Ofengemüse:

Zwiebel in Ringe schneiden, Knoblauchzehen ganz lassen. Beides in eine Auflaufform geben. Tomaten vierteln und entstrunken dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Öl vermengen. Thymian, Bohnenkraut und Oregano darauflegen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C ca. 40 Minuten backen.

Bohnen und Kirschtomaten:

Bohnenkraut zusammen mit den grünen Bohnen in Salzwasser etwa 8 Minuten köcheln. Dann das Kraut entfernen und die Bohnen in Eiswasser abschrecken. Danach auf einem Tuch abtropfen lassen. Kirschtomaten halbieren und in einer Pfanne kurz anbraten. Bohnen dazugeben.

Tomatensauce fertigstellen:

Die Auflaufform aus dem Ofen nehmen, Kräuter entfernen, Inhalt pürieren und mit dunklem Balsamico abschmecken. Die fertige Sauce zu den Bohnen und Kirschtomaten in die Pfanne geben.

Fertig stellen:

Pinienkerne in einer Pfanne rösten. Pasta wie auf der Packung angegeben kochen. Nach dem Garen tropfnass in die Pfanne zur Sauce geben und gut vermengen.

Anrichten:

Pasta auf Tellern anrichten. Burrata aufbrechen und mittig platzieren. Mit Öl beträufeln, pfeffern. Geröstete Pinienkerne und frisches Basilikum darüberstreuen.

Hinweis:

Vegetarisch. Burrata kann tierisches Lab enthalten.

Nährwerte pro Portion:

703 kcal – 27 g Fett – 25 g Eiweiß – 88 g Kohlenhydrate