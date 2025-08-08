Volle Kanne: Das Rezept von heute (8. August)
Hier ist das Rezept aus der heutigen Sendung. Foto: ZDF und Cape Rock

Hier finden Sie das Rezept aus der heutigen Folge von "Volle Kanne" zum Nachkochen.

In der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ vom 08. August 2025 geht es mediterran zu: Mit den Tomatokeftédes wird ein Klassiker aus der griechischen Küche serviert – außen knusprig, innen saftig und voll aromatischer Kräuter. Die Tomatenpuffer sind ideal als Vorspeise, Snack oder Beilage und lassen sich ganz unkompliziert zubereiten. Frische Minze, Petersilie und Basilikum sorgen für ein intensives Aroma, optional ergänzt durch Feta oder Kapern. Abgerundet wird das Gericht durch einen cremigen Joghurtdip mit Zitronennote. Ein sommerliches Rezept von Nadia-Alexia Challah mit mediterranem Flair.

 

Zutaten für 10 Puffer

Grundmasse

  • 500 g aromatische, kleine Tomaten oder Kirschtomaten
  • 1 Zwiebel
  • 3 Frühlingszwiebeln
  • 3–4 EL Mehl
  • 1 TL Backpulver
  • 2 EL gehackte frische Minze
  • 2 EL gehackte frische Petersilie
  • 1 EL gehacktes frisches Basilikum
  • Oliven- oder Pflanzenöl zum Braten
  • Salz und Pfeffer

Optional

  • 2 EL Salzkapern
  • 200 g Fetakäse
  • 4 EL Semmelbrösel oder Panko

Joghurtdip

  • 500 g griechischer Joghurt
  • ½ Zitrone (Abrieb der Schale)
  • 1 EL gehackte frische Minze
  • Salz und Pfeffer

Zubereitung

  1. Tomaten klein schneiden, mit einer Prise Salz in ein Sieb geben und mindestens eine Stunde abtropfen lassen. Am Ende mit einem Löffel zusätzlich Flüssigkeit herausdrücken.
  2. Zwiebel, Frühlingszwiebeln und Kräuter fein hacken und mit den abgetropften Tomaten vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  3. Mehl mit dem Backpulver vermischen und nach und nach zur Masse geben, bis sie formbar ist und nicht auseinanderfällt.
  4. Optional Feta zerbröseln und/oder gehackte Kapern hinzufügen. In diesem Fall weniger salzen.
  5. Die Masse mindestens eine Stunde kaltstellen, gerne auch über Nacht.
  6. Aus der gekühlten Masse kleine Bällchen (Ø ca. 4 cm) formen. Wer es knuspriger mag, kann sie zusätzlich in Semmelbrösel oder Panko wälzen.
  7. Öl in einer Pfanne erhitzen, die Bällchen hineingeben und plattdrücken. Von beiden Seiten goldbraun anbraten.
  8. Fertige Puffer auf Küchenpapier abtropfen lassen.
  9. Für den Dip Joghurt mit Zitronenabrieb, Minze, Salz und Pfeffer verrühren.
  10. Tomatenpuffer mit dem Joghurtdip servieren.
 