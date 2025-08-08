Volle Kanne: Das Rezept von heute (8. August)

1 Hier ist das Rezept aus der heutigen Sendung. Foto: ZDF und Cape Rock

In der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ vom 08. August 2025 geht es mediterran zu: Mit den Tomatokeftédes wird ein Klassiker aus der griechischen Küche serviert – außen knusprig, innen saftig und voll aromatischer Kräuter. Die Tomatenpuffer sind ideal als Vorspeise, Snack oder Beilage und lassen sich ganz unkompliziert zubereiten. Frische Minze, Petersilie und Basilikum sorgen für ein intensives Aroma, optional ergänzt durch Feta oder Kapern. Abgerundet wird das Gericht durch einen cremigen Joghurtdip mit Zitronennote. Ein sommerliches Rezept von Nadia-Alexia Challah mit mediterranem Flair.