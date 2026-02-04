Volle Kanne: Das Rezept von heute (04.02.)

Hier finden Sie das Rezept aus der heutigen Folge von "Volle Kanne" zum Nachkochen.
Gebratener Rosenkohl auf Süßkartoffel-Dattel-Creme
Zutaten (für 4 Portionen)
- Rosenkohl: 500 g Rosenkohl, 1 EL Öl, 1/2 TL Fenchelpulver, 1 TL Kurkuma, Salz, Pfeffer, 2 EL Butter
- Süßkartoffel-Dattel-Creme: 400 g Süßkartoffeln (geschält, gewürfelt), 50 g entsteinte Datteln, 30 g Butter, Muskatnuss, 280 ml Vollmilch, Salz, Pfeffer
- Außerdem: 30 g Mandelblättchen, 30 g Sesam, 2 EL Granatapfelkerne
Zubereitung (ca. 45 Minuten)
- Süßkartoffel-Dattel-Creme: Süßkartoffeln schälen, würfeln und zusammen mit den Datteln in leicht gesalzenem Wasser weich kochen. Butter und Muskatnuss dazugeben und mit etwas Milch zu einem cremigen Püree stampfen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Rosenkohl vorbereiten: Rosenkohl putzen und am Strunk kreuzförmig einritzen. Einige schöne Blätter abziehen und beiseitelegen. Rosenkohlröschen 2–3 Minuten in kochendem Salzwasser blanchieren, dann sofort in Eiswasser abschrecken, abgießen und beiseitestellen.
- Toppings rösten: Mandelblättchen und Sesam ohne Fett in einer Pfanne goldbraun rösten, dann beiseitestellen.
- Rosenkohl braten: Öl in einer Pfanne erhitzen. Rosenkohlröschen halbieren und mit der Schnittfläche nach unten goldbraun anbraten. Mit Fenchelpulver, Kurkuma, Salz und Pfeffer würzen. Die beiseitegelegten Rosenkohlblätter in etwas Butter kurz anbraten.
- Anrichten: Süßkartoffel-Dattel-Creme auf Teller streichen, Rosenkohl daraufsetzen und mit Mandelblättchen, Sesam, gebratenen Rosenkohlblättern und Granatapfelkernen toppen.
Nährwerte pro Portion: 470 kcal – 27 g Fett – 13 g Eiweiß – 45 g Kohlenhydrate