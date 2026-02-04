Volle Kanne: Das Rezept von heute (04.02.)

Schritt bedeutet kein Karriereende Kelly Clarkson beendet Talkshow: Fokus liegt künftig auf Familie

Die "Kelly Clarkson Show" wird nach sieben erfolgreichen Staffeln eingestellt. Kelly Clarkson kündigte an, dass sie sich entschieden habe, die tägliche Talkshow zu beenden, um mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Staffel sieben läuft wie geplant weiter und wird bis Herbst 2026 ausgestrahlt.