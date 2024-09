1 Ein Bus der Linie 42 ist in der Nähe des Linden-Museums beinahe mit einem Mercedes kollidiert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein unbekannter Mercedesfahrer soll in der Hegelstraße illegal umgedreht und einen Bus ausgebremst haben. Nach dem Beinaheunfall sucht die Verkehrspolizei nach dem Mann und bittet um Zeugenhinweise.











Link kopiert



Bei einer Vollbremsung eines Busses der Linie 42 sind am Donnerstag in der Hegelstraße in Stuttgart-Mitte zwei Fahrgäste verletzt worden, eine 57 Jahre alte Frau schwer und ein 56-jähriger Mann leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um beide Insassen und brachten die 57-Jährige in ein Krankenhaus.