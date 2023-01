Vollbrand einer Mercedes A-Klasse in Böblingen

Schrottreif nach Vollbrand

Am Samstagabend musste die Böblinger Feuerwehr in die Calwer Straße/Böblinger Straße ausrücken. Auf der Brücke über der Autobahn 81 brannte nach ersten Informationen eine Mercedes A-Klasse lichterloh. Der Fahrer hatte noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen können, das Auto selbst war indes nicht mehr zu retten: Es ist nurmehr ein schrottreifes Wrack. Die Brücke wurde in beiden Richtungen für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Ob die Fahrbahn beschädigt wurde, ist zur Stunde genauso wenig bekannt wie die Brandursache.