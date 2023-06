7 Der BMW brannte komplett aus. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Feuer auf der Autobahn: Auf der A8 ist ein BMW komplett ausgebrannt. Wegen eines technischen Defekts musste ein 49-Jähriger den Wagen am Samstagabend gegen 23 Uhr an der Autobahnausfahrt Esslingen in Richtung München abstellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.