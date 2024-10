Volkswagen: VW will Bericht über Lohnkürzungen nicht kommentieren

1 VW will die Gehälter seiner nach Haustarif bezahlten Mitarbeiter kürzen. Zu konkreten Zahlen macht das Unternehmen aber weiter keine Angaben. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

In der laufenden Tarifrunde drängt VW auf Einsparungen. Einen Bericht über pauschale Kürzungen um zehn Prozent will der Autobauer aber nicht kommentieren.











Wolfsburg - Volkswagen will einen Bericht über pauschale Lohnkürzungen bei der Kernmarke VW nicht kommentieren. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen rund um die vertraulichen Gespräche mit der IG Metall und dem Betriebsrat", erklärte eine Sprecherin. Das "Handelsblatt" hatte zuvor berichtet, VW fordere in der derzeit laufenden Tarifrunde eine Kürzung des Haustarifs um zehn Prozent sowie Nullrunden in den kommenden beiden Jahren. Auch ein Sprecher des Betriebsrats wollte sich nicht dazu äußern.