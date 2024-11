4 Bei Kreidezähnen haben die Zähne weiße, gelbliche oder braune Flecken. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Weiße oder gelbe Flecken, Schmerzen beim Kauen - etwa jedes siebte Kind hat Kreidezähne. Was die Diagnose bedeutet und was Betroffene tun können.











Berlin - Verfärbungen und poröse Zähne - die Diagnose Kreidezähne ist für Eltern und Kinder eine Schreckensnachricht. In der kommenden Woche findet zu dem Thema ein Kongress von Fachleuten in Berlin statt. Was aber weiß die Wissenschaft schon dazu? Antworten auf die wichtigsten Fragen: