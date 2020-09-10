Jeder zweite Deutsche leidet unter Kopfschmerzen

Volkskrankheit Kopfschmerzen: Bis zu 90 Prozent der Bevölkerung haben mindestens einmal im Leben schon Kopfschmerzen gehabt. Regelmäßig betroffen sind laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts über die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland.
Berlin - Kopfschmerzen sind laut einer Untersuchung des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland weit verbreitet, am häufigsten sind Migräne und Spannungskopfschmerzen. „Insgesamt berichteten 51,1 Prozent der Teilnehmenden von Kopfschmerzen in den letzten zwölf Monaten“, heißt es in einer jetzt veröffentlichten Studie anlässlich des Europäischen Kopfschmerz- und Migränetag an diesem Samstag (12. September).