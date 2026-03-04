Volkskongress: Was hinter Chinas Fünfjahresplan steckt

Während Demokratien mit Wahlzyklen arbeiten, plant China in Fünfjahresschritten. Der neue Plan soll das Land technologisch nach vorn bringen - birgt aber auch Risiken.
Peking - Jedes Jahr ab dem 5. März kommen in der Großen Halle des Volkes in Peking knapp 3.000 Delegierte zum Nationalen Volkskongress zusammen. Das Parlament verabschiedet Gesetze, billigt den Staatshaushalt und bestätigt das von der Regierung vorgeschlagene Wachstumsziel. In diesem Jahr steht der neue Fünfjahresplan im Mittelpunkt.