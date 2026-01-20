Volkshochschule Unteres Remstal: Start für das „honigsüße Hobby“ – VHS bildet Remstal-Imker aus

Auf der Suche nach einem entspannenden, sinnvollen Hobby? Die Volkshochschule Unteres Remstal hat dazu ein Angebot: den Lehrgang „Remstal-Imker für ein Jahr“.

Den Einstieg in ein „honigsüßes Hobby“, die Imkerei, macht ein neues Kursangebot der Volkshochschule (VHS) Unteres Remstal (Rems-Murr-Kreis) nun möglich. Diese bietet gemeinsam mit Sebastian Faiß, einem ausgebildeten Tierwirtschaftsmeister und Fachmann für Imkerei, einen Lehrgang für alle an, welche die Grundlagen der Bienenhaltung erlernen möchten. Sebastian Faiß und seine Frau Katrin legen in ihrer Imkerei Wert auf eine nachhaltige und bienengemäße Honigerzeugung.

Der Lehrgang „Remstal-Imker/in für ein Jahr“ startet am 26. März mit einem Termin in der Volkshochschule in Weinstadt-Beutelsbach, Poststraße 15/3. Dort gibt es eine Einführung, und es werden Grundlagen behandelt. Am 23. April, 21. Mai, 11. Juni, 9. Juli und 17. September treffen sich die Teilnehmenden dann auf dem Gelände der Imkerei Goldblüte in Aichwald. Dort vermittelt Sebastian Faiß Wissenswertes zu Themen wie der Schwarmkontrolle, der Varroabehandlung und der Honigernte. Der Kurs endet am 26. November in den Räumen der Volkshochschule in Beutelsbach.

Der Lehrgang vermittelt alles, was angehende Hobby-Imker wissen müssen. Foto: Gottfried Stoppel

Ausgeschrieben ist der Kurs für Menschen im Alter von zwölf bis 99 Jahren, die „gerne draußen sind und ein entspannendes, sinnstiftendes Hobby suchen“. Kursteilnehmer bekommen ein Lehrbuch und nach erfolgreichem Besuch des Lehrgangs ein „VHS-Imker-Zertifikat“. Der siebenteilige Kurs kostet 195 Euro. Wer parallel zum Kurs oder danach eigene Bienen haben möchte, kann bei Sebastian Faiß ein Bienenvolk kaufen.

Vor zwei Jahren hatte die Volkshochschule Unteres Remstal erstmals den Lehrgang „Remstal-Winzer“ für ein Jahr angeboten. Der Kurs kam so gut an, dass es im neuen Semester gleich zwei parallel laufende Angebote dieser Art gibt.