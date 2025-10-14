Volkshochschule Unteres Remstal: Darum ist die VHS Fellbach so angesagt

Die VHS-Zweigstelle am Bahnhof versteht sich als starker Partner für Bildung und Integration. 6350 Personen nehmen jährlich an 900 Veranstaltungen teil.
Immobilienexperten wissen bekanntlich ganz genau, welche Voraussetzung für den Wert und somit indirekt für den Erfolg eines Bauprojekts, eines Hauses oder einer Wohnung wichtig ist: „Lage, Lage, Lage!“ Diese Basis gilt allerdings offenbar nicht nur auf dem Wohnungssektor, sondern auch in Bildungsangelegenheiten. So etwa bei der Außenstelle Fellbach (Rems-Murr-Kreis) der Volkshochschule Unteres Remstal.