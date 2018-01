Volkshochschule Korntal-Münchingen Flower-Power und das Meer

Von Klaus Wagner 21. Januar 2018 - 11:00 Uhr

Der neue Semesterfahrplan trägt bereits die Handschrift von Cornelie Class-Hähnel, die seit August 2017 die neue VHS-Chefin ist. Foto: factum/Granville

Die Volkshochschule in Korntal-Münchungen setzt Schwerpunktthemen außerhalb des Mainstreams. Insgesamt wird ein Programm von rund 340 Veranstaltungen geboten.

Korntal-Münchingen - Europa und das Meer“ und „Korntal und die Achtundsechziger“ – das sind die beiden Schwerpunktthemen der Volkshochschule Korntal-Münchingen im kommenden Semester. Insgesamt wird ein Programm von rund 340 Veranstaltungen geboten. Exoten (Stellwerksführung, Kochen mit Papa) sind ebenso dabei wie Beliebtes (Aquajogging) und Bewährtes (Vorbereitung des Schulabschlusses, Sprachen). Und es gibt VHS-Bildung für Menschen, die sich Kurse kaum leisten können: „Last minute – nur für Sie“. Damit werden Plätze in Kursen, die begonnen haben, für fünf Euro vergeben.

Der neue Semesterfahrplan trägt bereits die Handschrift von Cornelie Class-Hähnel, die seit August 2017 die neue VHS-Chefin ist : zum Beispiel die aktuelle Aufmachung des Programmheftes mit mehr Fotos und kürzeren Texten („Die Leute wollen nicht mehr so viel lesen“). Ein kleiner dritter Schwerpunkt zum Thema Nachhaltigkeit sei ihr ebenso wichtig wie die Zielgruppe mit wenig Geld, sagt die VHS-Chefin. Dieser Gruppe wolle sie Bildung nahebringen. Zehn bis 15 Menschen könnten pro Semester formlos teilnehmen.

Bei den 30 Veranstaltungen zu Europa spielen unter anderem Geschichte, Kultur und Politik eine Rolle, aber auch Handel auf See und der Austausch zwischen Völkern über das Meer hinweg. Die 68er werden unter anderem lebendig bei einer Veranstaltung am 22. Juni: Da sitzen Menschen auf dem Podium, die Antworten geben auf die Frage „Was war damals los in Korntal?“ Zuvor gibt der Stadtarchivar Alexander Brunotte einen Rückblick mit Dokumenten und Fotos.

Termin: Die Anmeldung hat begonnen: schriftlich oder im Internet unter www.vhs-korntal-muenchingen.de. Rückfragen telefonisch unter 07 11 / 83 8 65 11.