Volkshochschule in Bad Cannstatt: Kochkurs in der vielleicht schönsten Küche Stuttgarts

Im neuen VHS-Standort im Bildungszentrum Neckarpark in Bad Cannstatt sind jetzt die ersten Kurse losgegangen. Wir haben uns in den brandneuen Räumen umgesehen.
Eigentlich hätte man vom Kochstudio ganz oben einen fantastischen Ausblick. Der Turm der Cannstatter Liebfrauenkirche, die Grabkapelle auf dem Württemberg, der Fernsehturm – alles da, während man in der rosafarbenen Küche der neuen Zweigstelle der Volkshochschule im Bildungshaus Neckarpark (kurz und charmant: BiNe) thailändisches Curry, leichte Sommerküche aus dem Libanon und vegane Festtagsbraten kocht.