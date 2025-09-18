Volksfest und Perkins Park: „High Heels & Hendl“ – Partys nur für Frauen werden in Stuttgart zum Trend

Männer sind außen vor: Für eine Nacht dürfen nur Frauen in den Perkins Park. Und Michael Wilhelmer lädt auf dem Volksfest zur ersten „Ladys Night“ ein. Motto: „High Heels & Hendl“.
Die Party heißt „Ladies First“. Der Vorverkauf, sagt Perkins-Park-Chef Alexander Scholz, „läuft sehr gut“. Nein, gegen Männer habe er nichts. Mit der neuen Partyreihe, die am Freitag, 26. September, startet (am selben Tag wie das Volksfest), wolle man vielmehr Frauen die Möglichkeit geben, „ungezwungen zu feiern“. Viele Frauen seien genervt davon, auf der Tanzfläche angemacht, belästigt oder unangemessen berührt zu werden. Die hohe Nachfrage nach Tickets zeige, dass es in Stuttgart einen klaren Bedarf für ein solches Konzept gibt.