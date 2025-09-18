Volksfest und Perkins Park: „High Heels & Hendl“ – Partys nur für Frauen werden in Stuttgart zum Trend

Männer sind außen vor: Für eine Nacht dürfen nur Frauen in den Perkins Park. Und Michael Wilhelmer lädt auf dem Volksfest zur ersten „Ladys Night“ ein. Motto: „High Heels & Hendl“.

Die Party heißt „Ladies First“. Der Vorverkauf, sagt Perkins-Park-Chef Alexander Scholz, „läuft sehr gut“. Nein, gegen Männer habe er nichts. Mit der neuen Partyreihe, die am Freitag, 26. September, startet (am selben Tag wie das Volksfest), wolle man vielmehr Frauen die Möglichkeit geben, „ungezwungen zu feiern“. Viele Frauen seien genervt davon, auf der Tanzfläche angemacht, belästigt oder unangemessen berührt zu werden. Die hohe Nachfrage nach Tickets zeige, dass es in Stuttgart einen klaren Bedarf für ein solches Konzept gibt.

Mit neuen Ideen stemmt sich der Perkins Park gegen die Clubkrise Die Ladies-First-Party fügt sich in die Reihe der etwas anderen Events des Perkins Parks ein. Mit immer neuen Ideen stemmt sich eine der ältesten Discos der Stadt (1980 eröffnet) gegen die Clubkrise. Nach den sehr gut besuchten Familien- und Schlagerpartys folgt nun ein neues Format: eine Nacht, in der Frauen frei und unbeschwert feiern können – unabhängig von Alter, Herkunft oder sexueller Orientierung.

Partynacht im Perkins Park Foto: Eifert

Auch auf dem Cannstatter Wasen sind am 2. Oktober im Schwabenbräu-Zelt von Michael Wilhelmer nur Frauen erwünscht. „High Heels & Hendl“ lautet das Motto für die Premiere dieser Partyreihe. Bei einem abgesperrten Bereich auf der Empore heißt es dann: Männer müssen draußen bleiben. Die Idee zur Ladys Night habe „voll eingeschlagen“, freut sich der Festwirt: „Fast alle Plätze sind schon ausgebucht.“ Bei Göckelesmaier – im neuen Wulle-Zelt – gibt es den Damen-Wasen schon seit Jahren.

Im Perkins Park wartet am 26. September auf die weiblichen Gäste ein vielseitiges Programm (Einlass um 22 Uhr) : DJ Tobi Vibes legt Beats aus Pop, Charts, House und Hip Hop auf, während die Outdoor-Area zum Quatschen und Chillen einlädt. Die ersten 300 Gäste erhalten einen Welcome-Shot, ein Glitzerstand sorgt für den perfekten Party-Glow und ein Red-Bull-Stand bietet zudem ein Gewinnspiel an. Für die sichere Heimfahrt sorgt eine Kooperation mit einem Taxi-Unternehmen, inklusive Rabattaktionen.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 12 Euro. Die Organisatoren hoffen auf ein positives Echo aus der Stuttgarter Clubszene, in der aber auch Spott zu hören ist. „Was ist, wenn ein Mann wegen Diskriminierung dagegen klagt?“, wird gefragt – und gleichzeitig konstatiert: „Bestimmt bietet der Perkins Park keine Party nur für Hetero-Männer an, weil die nicht funktionieren würde.“