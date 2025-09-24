Volksfest-Jobs zu vergeben: Stuttgarts kleinste Jobvermittlung ist auf dem Wasen

Hamburger-Griller, Spüler, Verkäuferinnen: Zwei Frauen vermitteln auf dem Wasen-Gelände Jobs. Und wie laufen die Geschäfte in Stuttgarts kleinster Arbeitsvermittlung?

Die kleinste Arbeitsvermittlung auf dem Cannstatter Wasen besteht nicht viel mehr aus einem engen Container mit Tisch, Rechnern, Drucker und einem Wasen-Herz an der Wand. Und doch ist das kleine Team eine schnelle Eingreiftruppe, auf die viele Schausteller in Stuttgart nicht mehr verzichten wollen. In den Tagen vor Eröffnung des Cannstatter Volksfestes am 26. September gehen hier die letzten Jobs über den Tisch von Eda Gündüz und Kugenthini Birth – vor allem für die Imbissbuden.

Manche nehmen sich für einen Job auf dem Volksfest in Stuttgart Urlaub An diesem Mittwochvormittag tritt ein Mann aus Zuffenhausen in Begleitung seiner Frau ein. Wenig später kommt er mit dem Kontakt der Wurstbude Weeber in den Nieselregen heraus. Er sei arbeitssuchend, meint er, und habe es bereits am Montag versucht – da sei die vermittelte Stelle doch schon besetzt gewesen. Dieses Mal sei er sicher, dass es klappt. „Ich muss arbeiten und mir die Miete verdienen.“

Arbeitssuchende sind die größte Gruppe der Bewerberinnen und Bewerber. Dazu kommen Teilzeitarbeitende und Minijobber, aber auch manche Vollzeitkräfte nehmen sich für das extra Geld zwei Wochen Urlaub.

Die Jobs wiederum werden in Vollzeit, Teilzeit wie auch auf Minijob-Basis angeboten. Eine besondere Qualifikation braucht es in der Regel nicht. Für den Anfang genügt ein Ausweis, eine Steuer-ID und eine Gesundheitsbelehrung, wie man sie in wenigen Minuten online machen kann, sagt Birth. „Am wichtigsten ist die Motivation.“

Seit Montag haben Birth und Gündüz 60 bis 70 Menschen beraten, mehr als die Hälfte bliebe nach dem Gespräch dabei. „Einige wollten als Servicekraft in den Zelten arbeiten, doch die Festwirte setzen auf ihre Stammkräfte und suchen allenfalls Spüler oder Zapfer“, sagt Gündüz.

Aushilfen suchten vor allem die Imbissbuden-Betreiber, manchmal die Fahrgeschäfte, 13 bis 14 Euro Stundenlohn gebe es in den meisten Fällen. Zum ersten Mal vermittelt die Agentur auch für den Abbau Jobs, sechs Wochen lang, 16 Euro die Stunde. Wer sich bewährt, könne auch Abbauarbeiten auf anderen Festen auf dem Wasengelände übernehmen.

Birth und Gündüz begleiten die Bewerber zum Stand des potenziellen Arbeitgebers, wenn diese wollen – ein Service wie dieser ist inbegriffen. Seit drei Jahren sind sie in dem mobilen Büro kurz vor dem Volksfest und auch kurz vor dem Frühlingsfest vor Ort. Die Vermittlung sei schnell und unkompliziert, sagt Gündüz. „Normalerweise vermitteln wir nur in unserem Büro, das macht die Arbeit auf dem Wasen so besonders.“

Seit 30 Jahren gibt es den Agentur-Service bereits – ebenso lange nutzt ihn Simone Benda-Mussenbrock, die mit ihrem zum Kult erhobenen Riesen-Hamburger bereits seit 40 Jahren auf dem Festzelt-Gelände steht. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt die Schorndorferin auf dem Wasen, wie fast jede Saison. Die 58-Jährige kann auf ihre Stammbelegschaft zählen, dennoch springen immer wieder mal einige ab – ziehen um, gehen in den Ruhestand, wie sie meint. „Ich brauche meist vier bis sechs Leute, die ich über die Arbeitsagentur suche. Ich rufe dann einfach ein paar Wochen vor dem Volksfest an.“

Simone Benda-Mussenbrock sucht für ihren Riesen-Hamburger noch Aushilfen. Foto: Daniel Gräfe

Auch in diesem Jahr suche sie Hamburger-Griller, stressresistent, die „nicht unbedingt Deutsch sprechen oder rechnen können“ müssten. Anders bei den Verkäuferinnen, hier wäre zudem „ein gepflegtes Erscheinungsbild“ vorteilhaft.

„Es klappt nicht immer“, sagt Benda-Mussenbrock, da könne die Arbeitsagentur nichts dafür. Wenn es den Wechsel in den Zelten gebe und 100 Leute vor dem Imbiss stünden, überfordere das manchen Neuanfänger. „Da muss man cool bleiben, das sind nicht alle gewohnt.“ Vor allem Jüngere schmissen manchmal nach dem ersten Wochenende wieder hin.

Eine Zufriedenheitsgarantie ist in der Vermittlung der Arbeitsagentur natürlich nicht inbegriffen. Dafür verspricht Agenturleiter Gunnar Schwab: „Wir schaffen es immer, alle angebotenen Stellen zu besetzen. Wenn dennoch jemand sagt, er habe kein Personal gefunden, dann kann er sich beim nächsten Mal gerne an uns wenden.“

Rund 100 Menschen vermittelt die Arbeitsagentur auf dem Cannstatter Wasen

Bis Freitagmittag werden wohl auch in diesem Jahr rund 100 Frauen und Männer vermittelt, dann macht auch die mobile Mini-Außenstelle der Arbeitsagentur zu und der Wasen beginnt. Für Benda-Mussenbrock ist es nach gut 40 Jahren ihre letzte Saison, ein Käufer für ihren Imbiss ist schon gefunden.

Das Frühlingsfest lief nicht so gut, meint sie. Jetzt hoffe sie, dass ihre Gästezahlen auf dem Wasen wieder anziehen: „Es soll für mich ein schöner Abgang werden.“

Last-Minute-Jobs auf dem Wasen

Vermittlung

Die Agentur für Arbeit Stuttgart vermittelt für das Cannstatter Volksfest vom 26. September bis 12. Oktober Jobs, etwa für Imbissbuden und Fahrbetriebe.

Öffnungszeiten

Interessenten können sich bis spätestens Freitagmorgen (26. September) unter 0711-9202929 oder vor Ort auf dem Cannstatter Wasen im Wasenbüro der Agentur für Arbeit, Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart melden. Es ist diesen Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und diesen Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.