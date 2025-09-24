Volksfest-Jobs zu vergeben: Stuttgarts kleinste Jobvermittlung ist auf dem Wasen

Hamburger-Griller, Spüler, Verkäuferinnen: Zwei Frauen vermitteln auf dem Wasen-Gelände Jobs. Und wie laufen die Geschäfte in Stuttgarts kleinster Arbeitsvermittlung?
Die kleinste Arbeitsvermittlung auf dem Cannstatter Wasen besteht nicht viel mehr aus einem engen Container mit Tisch, Rechnern, Drucker und einem Wasen-Herz an der Wand. Und doch ist das kleine Team eine schnelle Eingreiftruppe, auf die viele Schausteller in Stuttgart nicht mehr verzichten wollen. In den Tagen vor Eröffnung des Cannstatter Volksfestes am 26. September gehen hier die letzten Jobs über den Tisch von Eda Gündüz und Kugenthini Birth – vor allem für die Imbissbuden.