Volksfest in Stuttgart So verlief der Start auf dem Cannstatter Wasen

Von red/dpa/lsw 29. September 2018 - 12:15 Uhr

Bei gutem Wetter ist der Start des Volksfestes in Stuttgart nach Angaben der Veranstalter gelungen gestartet. Es hat jedoch auch einige Vorfälle gegeben, bei denen die Polizei eingreifen musste.





Stuttgart - Das Cannstatter Volksfest in Stuttgart ist ohne große Störungen gestartet. Zum Auftakt am Freitag sei bedingt durch das gute Wetter viel Betrieb gewesen, sagte ein Sprecher des Veranstalters am Samstag. Nach Angaben der Polizei blieb es bislang weitgehend ruhig. „Es gab vereinzelte Vorfälle und Festnahmen“, sagte ein Polizeisprecher.

Bis zum 14. Oktober werden mindestens 3,5 Millionen Besucher zum Rummel erwartet, im vergangenen Jahr waren es 4,1 Millionen. Der Wasen feiert zudem in diesem Jahr Jubiläum: Vor 200 Jahren eröffneten König Wilhelm I. und seine Frau Katharina das erste Volksfest.

Deshalb wird auf dem Schlossplatz im Zentrum Stuttgarts noch bis zum 3. Oktober das historische Volksfest gefeiert, unter anderem mit Gauklern, einem Oldtimer-Karussell und einem Flohzirkus. „Die Stimmung ist sehr gut. Sowohl das Festzelt als auch die Fahrbetriebe kommen gut an“, sagte der Sprecher. Außerdem beschäftigten sich viele Menschen mit der Geschichte des Volksfestes.