Zum Abschluss des Volksfests in Stuttgart haben die Veranstalter am Sonntagabend ein Feuerwerk gezündet über dem Cannstatter Wasen. Wir zeigen die Bilder.

Mit einem Feuerwerk ist das Volksfest in Stuttgart am Sonntagabend zu Ende gegangen.

Rund 4,6 Millionen Besucher waren in den vergangenen 17 Tagen auf dem Cannstatter Wasen unterwegs. Bis zu 500.000 Menschen feierten an guten Tagen in den Zelten, naschten Snacks in den Imbissbuden und kauften sich Tickets für die Fahrgeschäfte. Das waren etwa 300.000 Menschen mehr als im vergangenen Jahr.

Feuerwerk auf dem Wasen

Trotz des durchwachsenen Wetters zeigten sich die Veranstalter zufrieden mit der Bilanz. Denn an kalten und regnerischen Tagen war der Platz teilweise sehr schlecht besucht. Vor allem der nasskalte Wochenbeginn hatte den Budenbetreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Auch die Polizei legte unterm Strich positive Zahlen vor: Die Straftaten rund um das Festgelände seien zurückgegangen, hieß es am Sonntag. Etwa ein Drittel weniger Straftaten verzeichnete die Polizei im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl nicht ganz klar ist, inwieweit die Cannabis-Legalisierung bei der Statistik eine Rolle spielt.