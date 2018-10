Volksfest in Stuttgart Das hat die Polizei auf dem Wasen erlebt

Von aim 01. Oktober 2018 - 17:18 Uhr

Die Polizei hat auf dem Cannstatter Volksfest viel zu tun. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein Junge vermisst seine Mama, ein Einhorn-Ballon bleibt am Polizeiauto hängen und zwischendurch eine gefährliche Körperverletzung: Die Polizei twittert von ihrem Alltag auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart.

Bad Cannstatt - Party für die einen, Arbeit für die anderen: Die Polizei hat auf dem Cannstatter Volksfest alle Hände voll zu tun. Mit der Twitter-Aktion „Wasenfunk“ wollen die Beamten einen Einblick in ihre alltäglichen Einsätze auf dem Wasen geben. In Kurznachrichten zwitschert das Presseteam der Bundespolizei seit dem Wochenende von Rangeleien in S-Bahnen und Schlägereien am Hauptbahnhof. Aber auch von unterhaltsamen Erlebnissen wie Einhorn-Luftballons, die am Polizeiauto hängen.

Vierbeiner und Kinder warten auf dem Polizeipräsidium auf ihre Bezugspersonen

Der Twittermarathon beginnt mit einem vermissten Hund. Sein Besitzer sei wohl verhaftet worden. Was aus dem Vierbeiner wurde, wird nicht mehr gemeldet.

Am Wochenende verzeichnete das Cannstatter Volksfest eine Million Besucher. Da kann ein kleiner Junge schon mal seine Mama verlieren. Er wartet bei den Beamten bis seine Mama ihn holen kommt.

Einhorn am Einsatzwagen

Was ist eigentlich ein EinKW, fragt die Polizei kurz vorher. Dann löst sie das Rätsel auf. Da hat wohl jemand seinen Ballon vergessen.

Hilflos dem Bier ausgeliefert

Wer zu viel Alkohol getrunken hat, kommt in den Wasenfunk. Für den Minderjährigen könnte der Tweet ganz besonders peinlich sein.

Mehrere Körperverletzungen beim Volksfest

Auch die Körperverletzung kommt am Samstag immer wieder vor. Häufig werde der Streit mit den Beamten gesucht, twittern die Pressesprecher der Polizei.

Polizei immer für einen Lacher zu haben

Zwischendurch gibt die Polizei einen Einblick in die Polizeisprache. Eine Person brauche ihre Hilfe. Doch die Entwarnung kommt schnell.

Mit dem richtigen Pegel kann auch ein Burger zum Streitpunkt werden. Die Polizei schlichtet die Auseinandersetzung – auf Schwäbisch.

Wer noch mehr vom Alltag der Polizisten auf dem Wasen lesen möchte, kann den kompletten Samstag auf dem Twitter-Account der Bundespolizei verfolgen.