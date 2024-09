1 Die Polizei wird auf dem Wasen wieder Präsenz zeigen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO

Die Debatte ums Kiffen in Deutschland ist seit der Legalisierung im April deutlich abgeflacht. Auf dem Stuttgarter Volksfest will man trotzdem keine Marihuana-Konsumenten.











Das zweitgrößte Volksfest der Welt steht vor der Tür. An diesem Freitag, 27. September, startet das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen. Dann wird das Bier wieder in Strömen fließen. Im vergangenen Jahr besuchten rund 4,3 Millionen Menschen die Sause – viele auch, um sich in eines der Festzelte zu setzen und dort zu feiern.