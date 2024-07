Volksbegehren zum G9 in Baden-Württemberg: Innenministerium stoppt Volksbegehren zum Gymnasium

1 Das Innenministerium stuft ein Volksbegehren beim G9 als verfassungswidrig ein. Foto: picture alliance / dpa/Tobias Kleinschmidt

Das Innenministerium hat den Antrag auf ein Volksbegehren zum G9 nicht zugelassen. Der Grund: Es würde gegen die Verfassung verstoßen.











In Baden-Württemberg wird es wohl kein Volksbegehren über den Gesetzentwurf der Elterninitiative G9 jetzt! geben. Das Innenministerium in Stuttgart hat den Antrag auf Zulassung abgelehnt und beruft sich dabei auf inhaltliche und formale Gründe. Aus Sicht der Experten im Haus von Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist das Vorhaben aus zwei Gründen nicht verfassungskonform. Erstens werden die finanziellen Auswirkungen der gymnasialen Reform in dem von der Elterninitiative vorgelegten Gesetzentwurf nicht in Euro, sondern in Form von Lehrerdeputaten angegeben. Zweitens sind generell keine direktdemokratischen Volksinitiativen erlaubt, die „gewichtige staatliche Einnahmen oder Ausgaben auslösen und damit den Haushalt des Landes wesentlich beeinflussen.“ Die Verlängerung der Gymnasialzeit gemäß der Vorstellungen der Eltern würde nach Angaben des Innenministeriums allein mit Personalkosten von 375 Millionen Euro jährlich zu Buche schlagen. Das komme einer wesentlichen Haushaltsbeeinflussung gleich, heißt es in einer Mitteilung.