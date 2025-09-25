Eine neue Phishing-Welle zielt auf Kundinnen und Kunden der Volksbanken Raiffeisenbanken: Betrüger fordern zur angeblichen Identitätsbestätigung auf und drohen mit Kontosperrung. Woran Sie die gefälschte Mail erkennen.
Aktuell versuchen Kriminelle Kundinnen und Kunden der Volksbanken Raiffeisenbanken mit einer gefälschten E-Mail in die Falle zu locken. In der Nachricht werden angebliche „Sicherheitsgründe“ vorgeschoben, die eine sofortige Identitätsbestätigung erforderlich machen sollen. Wer dem folgt, soll bis zum 28. September 2025 über einen beigefügten Link persönliche Daten preisgeben.