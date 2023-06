1 Nach eineinhalb Jahren soll bei der Volksbank jetzt Ruhe einkehren. Foto: /Michael Fuchs

Die VR Bank Ludwigsburg hat die Klage gegen den ehemaligen Volksbank-Chef zurückgezogen. Karlheinz Unger ist froh, betont aber, es habe keinen Vergleich gegeben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Die Rolle rückwärts hat überrascht. Allen voran Karlheinz Unger. Zwei Tage vor der Fortsetzung des Verfahrens vor der 35. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart und dem Einstieg in die Hauptverhandlung wurde die Klage gegen den ehemaligen Vorstandschef der Volksbank Ludwigsburg zurückgezogen. Die Bank, die inzwischen in der VR Bank Ludwigsburg aufgegangen ist, warf Karlheinz Unger vor, bei Einladungen in die MHP-Loge gegen den Verhaltenskodex des Kreditinstituts verstoßen zu haben.