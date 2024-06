Volksbank am Württemberg: Überschuss trotz Baukrise

1 Der Volksbank-Sitz in Untertürkheim Foto: Volksbank am Württemberg

Die Volksbank am Württemberg zahlt ihren Mitglieder eine erhöhte Dividende aus – trotz einer Wachstumsdelle im Kreditgeschäft. Mehr Beratungsgespräche sollen die Kundschaft ans Haus binden.











Kredite hat die Volksbank am Württemberg in den zurückliegenden Monaten angeboten wie sauer Bier. Alle paar Wochen flatterte der Kundschaft in Fellbach und den Stuttgarter Neckarvororten ein Werbebrief ins Haus, in dem die Bank mit bunten Bildern zeigte, was man sich für Heim und Hobby alles leisten könnte, wenn man denn das nötige Geld dafür hat.