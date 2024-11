Volksbank am Württemberg: Bankgebäude grundlegend aufgefrischt

1 Das Gebäude der Volksbank am Württemberg am Berliner Platz wurde grundlegend saniert. Foto: esc

Nach umfangreichen Sanierungen lädt die Volksbank am Württemberg am Berliner Platz in Fellbach zu einem Tag der offenen Tür am 7. November ein. Auch das VfB-Maskottchen Fritzle schaut vorbei.











Link kopiert



Wer in den vergangenen Monaten an dem Bankgebäude am Berliner Platz in Fellbach vorbeigegangen ist, konnte sehen, dass sich da etwas tut. „Wir bauen für Sie um“, war auf großen Lettern zu lesen. Nun sei die grundlegende Sanierung des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses beendet, teilt die Presseabteilung der Volksbank am Württemberg mit.